Роберт Де Ниро
Robert De Niro
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 17 августа 1943 г. (81 год)
Биография
Роберт Де Ниро — актер, режиссер и сценарист. Продюсер и владелец киноцентра в Нью-Йорке с собственной съемочной площадкой. Родился в Нью-Йорке 17 августа 1943 года. Кинодеятель вырос в семье интеллигентов-художников. Еще в детстве Роберт решил, что станет известным актером. Сперва он учился в актерской студии Стеллы Адлер и Ли Страсберга. Как только стал совершеннолетним, получил паспорт и поехал во Францию, чтобы продолжить учебу в Высшей школе музыки, искусства и актерского мастерства. Впервые про Роберта Де Ниро узнали после кинокартины «Свадебная вечеринка» в 1963 году. Сильно на его карьеру повлияли режиссеры Мартин Скорсезе и Фрэнсис Коппола, их культовые фильмы «Таксист» и «Крестный отец» полностью раскрыли талант актера и принесли ему известность. В фильмографии Роберта более ста кинокартин и несколько десятков продюсерских работ.
Фильмография
Актёр
- 8.7
Папа2023, 96 мин
- 9.0
Дедушка нелегкого поведения2020, 93 мин
- 8.4
Лжец, Великий и Ужасный2017, 127 мин
- 9.1
Дедушка легкого поведения2016, 97 минБесплатно
- 9.0
Скорость: Автобус 6572015, 88 минБесплатно
- 8.0
Воспоминания о художнике. Роберт Де Ниро-старший2014, 38 мин
- 9.0
Малавита2013, 106 минБесплатно
- 8.8
Большая свадьба2013, 84 минБесплатно
- 7.8
Мотель2013, 104 мин
- 7.8
Фрилансеры2012, 92 мин
- 8.4
Красные огни2012, 108 минБесплатно
- 7.5
Быть Флинном2012, 97 минБесплатно
- 9.3
Области тьмы2011, 100 минБесплатно
- 8.5
Мачете2010, 100 мин
- 8.4
Мост короля Людовика Святого2004, 114 минБесплатно
- 8.2
Последнее дело Ламарки2002, 104 мин
- 7.9
Сердце Ангела1987, 108 минБесплатно
- 7.2
Рожденный побеждать1971, 85 минБесплатно