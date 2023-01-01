Биография

Роберт Де Ниро — актер, режиссер и сценарист. Продюсер и владелец киноцентра в Нью-Йорке с собственной съемочной площадкой. Родился в Нью-Йорке 17 августа 1943 года. Кинодеятель вырос в семье интеллигентов-художников. Еще в детстве Роберт решил, что станет известным актером. Сперва он учился в актерской студии Стеллы Адлер и Ли Страсберга. Как только стал совершеннолетним, получил паспорт и поехал во Францию, чтобы продолжить учебу в Высшей школе музыки, искусства и актерского мастерства. Впервые про Роберта Де Ниро узнали после кинокартины «Свадебная вечеринка» в 1963 году. Сильно на его карьеру повлияли режиссеры Мартин Скорсезе и Фрэнсис Коппола, их культовые фильмы «Таксист» и «Крестный отец» полностью раскрыли талант актера и принесли ему известность. В фильмографии Роберта более ста кинокартин и несколько десятков продюсерских работ.