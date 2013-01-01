Большая свадьба
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Большая свадьба

Большая свадьба (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.82013, The Big Wedding
Драмы, Комедии84 мин18+

Сюжет

История о современной семье, пытающейся пережить свадьбу своего ребенка. К удивлению своих детей и друзей давно разведенные Дон и Элли Гриффин вынуждены притворяться счастливыми ради свадьбы своего приемного сына, после того как его ультраконсервативная биологическая мать неожиданно решает пролететь через пол мира, чтобы принять участие в этом торжестве…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая свадьба»

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