Биография

Ольга Зубкова — российская актриса кино и театра, телеведущая и мастер дубляжа. Родилась в Орле 26 мая 1969 года. С ранних лет будущая актриса определилась с желаемой профессией. После окончания школы она перебралась в Ростов и подала документы в местное училище искусств, которое окончила в 1987 году. Следующие несколько лет Анна проработала в Тульском драматическом театре, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли. После этого девушка перебралась в Москву, где некоторое время проработала ведущей таких телепередач, как «Магазин на диване», «Времечко», «С.С.С.Р.». В кино Ольга Зубкова дебютировала в 1997 году в картине «Завтра будет день». Широкая аудитория знает артистку по сериалам «Закрытая школа», «Адвокат», «Моя граница», «Сыщик без лицензии». Также Зубкова известна озвучиванием мультфильмов и дубляжом иностранных картин для российского проката. Голосом Ольги Зубковой говорят в отечественных кинотеатрах такие актрисы, как Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, Кейт Бланшетт.