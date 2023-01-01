Ольга Зубкова
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 26 мая 1969 г. (55 лет)
Биография
Ольга Зубкова — российская актриса кино и театра, телеведущая и мастер дубляжа. Родилась в Орле 26 мая 1969 года. С ранних лет будущая актриса определилась с желаемой профессией. После окончания школы она перебралась в Ростов и подала документы в местное училище искусств, которое окончила в 1987 году. Следующие несколько лет Анна проработала в Тульском драматическом театре, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли. После этого девушка перебралась в Москву, где некоторое время проработала ведущей таких телепередач, как «Магазин на диване», «Времечко», «С.С.С.Р.». В кино Ольга Зубкова дебютировала в 1997 году в картине «Завтра будет день». Широкая аудитория знает артистку по сериалам «Закрытая школа», «Адвокат», «Моя граница», «Сыщик без лицензии». Также Зубкова известна озвучиванием мультфильмов и дубляжом иностранных картин для российского проката. Голосом Ольги Зубковой говорят в отечественных кинотеатрах такие актрисы, как Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, Кейт Бланшетт.
Фильмография
Актриса
- 5.3
Пробуждение зла2024, 81 мин
- 8.2
Карающая длань2024, 107 минБесплатно
- 8.6
Первый день моей жизни2023, 116 минБесплатно
- 6.3
Предчувствие2023, 140 мин
- 7.7
Иди ко мне, детка2023, 97 мин
- 7.0
Идеальные друзья2023, 89 минБесплатно
- 8.0
Моя жена – киллер2023, 96 минБесплатно
- 8.8
Хитмен. Последнее дело2023, 109 мин
- 8.8
Отважный Бим и пернатые колокольчики2023, 71 мин
- 7.7
Пацан против всех2023, 106 мин
- 6.2
Отголоски преступления2022, 81 мин
- 7.9
Мегрэ и таинственная девушка2022, 84 минБесплатно
- 8.1
Антология русского хоррора: Красный состав2022
- 7.7
Дурной глаз2022, 93 минБесплатно
- 7.2
Бобби Моретти. Человек, победивший себя2022, 90 мин
- 8.2
Неделя в раю2022, 95 минБесплатно
- 5.9
Холодная река2022, 90 минБесплатно
- 8.2
Мертвый сезон2022
- 6.1
Смертельная ловушка2022, 101 мин
- 7.2
Незавершенное дело2022, 99 мин