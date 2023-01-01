Богомол (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Осужденная серийная убийца помогает следствию поймать своего подражателя. Криминальный триллер с Кароль Буке, обладательницей премии «Сезар» за роль в драме «Слишком красивая для тебя».



Известная серийная убийца Жанна Дебер по прозвищу Богомол уже 25 лет отбывает наказание в одиночной камере за зверские преступления. Тем временем в Париже появляется жестокий маньяк, подражающий Богомолу, и полиция обращается к Жанне, чтобы понять логику преступника и поймать его. Заключенная соглашается сотрудничать со следствием только при условии, что над этим делом вместе с ней будет работать ее сын-полицейский Дамьен, который не общался с Жанной с тех пор, как ее осудили. Смогут ли мать и сын стать командой и спасти город от серийного маньяка?



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