Богомол (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Париже. Жанна Дебер по прозвищу Богомол — печально известная женщина-убийца, которая держала в страхе Францию больше 25 лет назад. По соглашению с полицией Жанна покидает свою камеру-одиночку, чтобы помогать в охоте на её подражателя, но при одном условии: если её сын, ставший теперь полицейским, будет работать с ней. У Дамьена не остаётся выбора — серийный убийца гуляет на свободе и может нанести удар в любой момент.



