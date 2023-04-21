8.82017, La Mante
Триллер, Драма16+
Богомол (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Париже. Жанна Дебер по прозвищу Богомол — печально известная женщина-убийца, которая держала в страхе Францию больше 25 лет назад. По соглашению с полицией Жанна покидает свою камеру-одиночку, чтобы помогать в охоте на её подражателя, но при одном условии: если её сын, ставший теперь полицейским, будет работать с ней. У Дамьена не остаётся выбора — серийный убийца гуляет на свободе и может нанести удар в любой момент.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- АЛРежиссёр
Александр
Лорен
- Актриса
Кароль
Буке
- ФТАктёр
Фред
Тесто
- МААктриса
Манон
Азем
- ПДАктёр
Паскаль
Демолон
- ФБАктриса
Фредерик
Бель
- ЖВАктёр
Жак
Вебер
- РСАктёр
Робинсон
Стевенен
- ЭНАктриса
Элоди
Наварр
- СРАктёр
Серж
Рябукин
- ЖТАктёр
Жюльен
Тортора
- НЖСценарист
Николас
Жан
- АЛСценарист
Александр
Лорен
- ЖНПродюсер
Жан
Неншрик
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- СБХудожница
Стефани
Бертран