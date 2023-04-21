Серийная убийца помогает полиции поймать копию себя. «Богомол» — сериал-триллер с Кароль Буке.



Жанна Дебер, известная как Богомол, уже четверть века находится в одиночной камере. Когда-то весь Париж дрожал от ее преступлений, а теперь в городе начинает действовать жестокий маньяк, который буквально копирует преступления Жанны. Полиция решает обратиться к Жанне за помощью, ведь кто, как не она сможет разобраться в логике преступника и поймать его. Однако заключенная согласна помочь только при условии, что в расследовании будет участвовать ее сын-полицейский, с которым она не общалась с момента суда.



Как будут развиваться отношения осужденной за жестокие преступления матери и ее сына — служителя закона? Спешите смотреть «Богомол», 1 сезон, в онлайн-кинотеатре Wink!

