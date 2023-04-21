Богомол (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Серийная убийца помогает полиции поймать копию себя. «Богомол» — сериал-триллер с Кароль Буке.
Жанна Дебер, известная как Богомол, уже четверть века находится в одиночной камере. Когда-то весь Париж дрожал от ее преступлений, а теперь в городе начинает действовать жестокий маньяк, который буквально копирует преступления Жанны. Полиция решает обратиться к Жанне за помощью, ведь кто, как не она сможет разобраться в логике преступника и поймать его. Однако заключенная согласна помочь только при условии, что в расследовании будет участвовать ее сын-полицейский, с которым она не общалась с момента суда.
Как будут развиваться отношения осужденной за жестокие преступления матери и ее сына — служителя закона? Спешите смотреть «Богомол», 1 сезон, в онлайн-кинотеатре Wink!
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Александр
Лорен
- Актриса
Кароль
Буке
- ФТАктёр
Фред
Тесто
- МААктриса
Манон
Азем
- ПДАктёр
Паскаль
Демолон
- ФБАктриса
Фредерик
Бель
- ЖВАктёр
Жак
Вебер
- РСАктёр
Робинсон
Стевенен
- ЭНАктриса
Элоди
Наварр
- СРАктёр
Серж
Рябукин
- ЖТАктёр
Жюльен
Тортора
- НЖСценарист
Николас
Жан
- АЛСценарист
Александр
Лорен
- ЖНПродюсер
Жан
Неншрик
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- СБХудожница
Стефани
Бертран