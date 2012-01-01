Заложница 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.22012, Taken 2
Боевики, Триллеры87 мин18+
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Сюжет
Семейный отдых бывшего спецагента ЦРУ Брайана Миллза превращается в кошмар из-за албанского мафиози Мурада, который мстит герою за убитого в первой части сына-террориста. В борьбе с противниками оружие придется использовать не только Миллзу, но и его дочери, которая встанет на защиту отца.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ОМРежиссёр
Оливье
Мегатон
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Мэгги
Грэйс
- Актриса
Фамке
Янссен
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- ДГАктёр
Джон
Грайз
- Актёр
Д.Б.
Суини
- ЛГАктёр
Люк
Граймс
- Актёр
Раде
Шербеджия
- КМАктёр
Кеворк
Маликян
- АФАктёр
Ален
Фиглаж
- Сценарист
Люк
Бессон
- РМСцена�рист
Роберт
Марк Кэмен
- Продюсер
Люк
Бессон
- ДГПродюсер
Дилой
Гюлюн
- ФЛПродюсер
Франк
Лебретон
- ММПродюсер
Мишель
Мандавилль
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ОЩАктёр дубляжа
Олег
Щербинин
- НРХудожница
Нэнси
Робертс
- КДМонтажёр
Камиль
Деламарр
- НМКомпозитор
Натэниел
Мекали