Заложница 2
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Заложница 2

Заложница 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.22012, Taken 2
Боевики, Триллеры87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Семейный отдых бывшего спецагента ЦРУ Брайана Миллза превращается в кошмар из-за албанского мафиози Мурада, который мстит герою за убитого в первой части сына-террориста. В борьбе с противниками оружие придется использовать не только Миллзу, но и его дочери, которая встанет на защиту отца.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заложница 2»

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