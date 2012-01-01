Заложница 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Семейный отдых бывшего спецагента ЦРУ Брайана Миллза превращается в кошмар из-за албанского мафиози Мурада, который мстит герою за убитого в первой части сына-террориста. В борьбе с противниками оружие придется использовать не только Миллзу, но и его дочери, которая встанет на защиту отца.



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