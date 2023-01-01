Биография

Лиам Нисон — британский актер. Родился в Беллимене 7 июня 1952 года. В детстве будущий артист увлекался спортом и театром — активно занимался боксом и играл в школьных спектаклях. Учился в Королевском университете Белфаста, откуда вылетел из-за неуспеваемости. Однако отчисление не помешало ему получить приглашение в театр Abbey Theatre, где его заметил кинорежиссер и сценарист Джон Бурмен и предложил роль в приключенческой драме «Экскалибур». Сегодня фильмография Лиама Нисона начитывает более 140 работ, среди которых можно выделить роли в картинах «Список Шиндлера», «Реальная любовь», «Отверженные», «Пассажир», «Голос монстра», «Роб Рой», «Прогулка среди могил», «Банды Нью-Йорка», «Завтрак на Плутоне», «Заложница».