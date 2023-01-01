WinkЛиам Нисон
Лиам Нисон
Liam Neeson
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 7 июня 1952 г. (72 года)
Биография
Лиам Нисон — британский актер. Родился в Беллимене 7 июня 1952 года. В детстве будущий артист увлекался спортом и театром — активно занимался боксом и играл в школьных спектаклях. Учился в Королевском университете Белфаста, откуда вылетел из-за неуспеваемости. Однако отчисление не помешало ему получить приглашение в театр Abbey Theatre, где его заметил кинорежиссер и сценарист Джон Бурмен и предложил роль в приключенческой драме «Экскалибур». Сегодня фильмография Лиама Нисона начитывает более 140 работ, среди которых можно выделить роли в картинах «Список Шиндлера», «Реальная любовь», «Отверженные», «Пассажир», «Голос монстра», «Роб Рой», «Прогулка среди могил», «Банды Нью-Йорка», «Завтрак на Плутоне», «Заложница».
Фильмография
Актёр
- 8.0
Последний наемник2023, 102 минБесплатно
- 7.6
Профессионал2023, 107 мин
- 8.2
Заложники2023, 87 мин
- 8.6
Флешбэк2022, 109 мин
- 8.0
Игра теней2022, 100 минБесплатно
- 8.8
Ледяной драйв2021, 104 мин
- 8.6
Заступник2021, 103 мин
- 8.5
Голос монстра2016, 103 мин
- 9.2
Воздушный маршал2014, 101 минБесплатно
- 8.8
Прогулка среди могил2014, 109 мин
- 8.8
Схватка2011, 112 минБесплатно
- 7.7
Хлоя2009, 92 мин
- 7.8
Другой мужчина2008, 84 минБесплатно
- 9.3
К-192002, 132 минБесплатно