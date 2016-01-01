Молчание (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Обрести веру непросто, но еще сложнее — сохранить ее. Драматическая история о христианстве в Японии от Мартина Скорсезе.



Двое португальских священников отправляются на поиски своего наставника отца Феррейры: тот поехал в Японию проповедовать христианство и пропал. Тепер�ь его последователи вынуждены пробираться сквозь невежество, гонения и жестокость, пытаясь выйти на след своего учителя. Гарупе и Родригеш становятся свидетелями ужасных казней, предательства веры и осквернения церквей. У них начинают закрадываться сомнения: возможно, Феррейра исчез не просто так...



Какие тайны хранят далекие уголки японских островов и какими отцы церкви вернутся из своего паломничества? Трагически красивая экранизация с Адамом Драйвером, Эндрю Гарфилдом и Лиамом Нисоном — смотреть фильм «Молчание» онлайн можно на портале Wink.



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