Молчание
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Молчание

Молчание (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.22016, Silence
Драмы154 мин18+

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Сюжет

Обрести веру непросто, но еще сложнее — сохранить ее. Драматическая история о христианстве в Японии от Мартина Скорсезе.

Двое португальских священников отправляются на поиски своего наставника отца Феррейры: тот поехал в Японию проповедовать христианство и пропал. Теперь его последователи вынуждены пробираться сквозь невежество, гонения и жестокость, пытаясь выйти на след своего учителя. Гарупе и Родригеш становятся свидетелями ужасных казней, предательства веры и осквернения церквей. У них начинают закрадываться сомнения: возможно, Феррейра исчез не просто так...

Какие тайны хранят далекие уголки японских островов и какими отцы церкви вернутся из своего паломничества? Трагически красивая экранизация с Адамом Драйвером, Эндрю Гарфилдом и Лиамом Нисоном — смотреть фильм «Молчание» онлайн можно на портале Wink.

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Информация

Страна
Мексика, США, Тайвань
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молчание»

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