Молчание (фильм, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Обрести веру непросто, но еще сложнее — сохранить ее. Драматическая история о христианстве в Японии от Мартина Скорсезе.
Двое португальских священников отправляются на поиски своего наставника отца Феррейры: тот поехал в Японию проповедовать христианство и пропал. Тепер�ь его последователи вынуждены пробираться сквозь невежество, гонения и жестокость, пытаясь выйти на след своего учителя. Гарупе и Родригеш становятся свидетелями ужасных казней, предательства веры и осквернения церквей. У них начинают закрадываться сомнения: возможно, Феррейра исчез не просто так...
Какие тайны хранят далекие уголки японских островов и какими отцы церкви вернутся из своего паломничества? Трагически красивая экранизация с Адамом Драйвером, Эндрю Гарфилдом и Лиамом Нисоном — смотреть фильм «Молчание» онлайн можно на портале Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Эндрю
Гарфилд
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Таданобу
Асано
- Актёр
Киран
Хайндс
- ИОАктёр
Иссэй
Огата
- СЦАктёр
Синъя
Цукамото
- Актёр
Ёси
Оида
- ЁКАктёр
Ёсукэ
Кубодзука
- КЭАктриса
Каору
Эндо
- ДКСценарист
Джей
Кокс
- Сценарист
Мартин
Скорсезе
- СЭСценарист
Сюсаку
Эндо
- Продюсер
Витторио
Чекки Гори
- БДПродюсер
Барбара
Де Фина
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДЛПродюсер
Дэвид
Ли
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ВДХудожник
Вэн
Динъян
- ДФХудожник
Данте
Ферретти
- ФЛХудожница
Франческа
Ло Скьяво
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- РПОператор
Родриго
Прието