Биография

Киран Хайндс — ирландский актер, широко известный за пределами своей страны благодаря участию в голливудских фильмах. Также построил успешную театральную карьеру. Обладатель премии Theatre World Award. Родился в Белфасте 9 февраля 1953 года. Киран рос в религиозной семье, и ортодоксальная позиция родителей повлияла на первичный выбор профессии. Юношу тянуло к сцене, он увлекался народными танцами, но родители настояли на получение более практического образования. После школы Киран изучал бизнес, а потом планировал получить диплом юриста. Но бросил учебу и выбрал актерское мастерство. Он окончил академию драматического искусства и устроился в театр. Около пятнадцати лет Киран работал в различных британских театрах, сделав себе имя в этой среде. Выступал на Бродвее. Параллельно работе в театре Киран Хайндс снимался в различных британских фильмах и сериалах, самые известные из них — «Махабхарата», «Доводы рассудка», «Джейн Эйр», «Айвенго». Ему часто предлагали главные роли, но популярность ограничивалась пределами Великобритании. Стать всемирно известным актеру помогло участие в фильмах и сериалах «Гарри Поттер и Дары смерти», где он сыграл младшего брата Дамблдора, а также «Лара Крофт: Расхитительница гробниц — 2», «Нефть», «Призрачный гонщик — 2». Также многие телезрители знают Кирана по роли Манса Налетчика в «Игре престолов». Помимо съемок, актер занимается озвучкой — он работал над обеими частями мультфильма «Холодное сердце».