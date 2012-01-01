Призрачный гонщик 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн
Фантастический боевик «Призрачный гонщик 2» — фильм, который возвращает на экран Джонни Блэйза. Из-за наложенного на него проклятия бывший байкер-каскадер может превращаться в охваченного пламенем скелета, обладающего нечеловеческой силой.
Блэйз скрывается от мира, пытаясь справиться с демоном внутри. Но спокойствию приходит конец, когда к нему обращается монах по имени Моро с просьбой спасти мальчика, которого хочет использовать сам дьявол. Джонни вынужден снова стать Призрачным гонщиком и вступить в схватку с древним злом, чтобы не дать Сатане воплотиться в человеческом теле. На этот раз его сила стала еще более дикой, а пламя — разрушительнее.
Стиль фильма стал мрачнее и безумнее, а сами гонки по аду — ярче и зрелищнее. Если вам по душе истории о темных антигероях, борющихся с внутренними демонами, смотреть «Призрачный гонщик 2» — значит отлично провести ближайший вечер.
- Режиссёр
Марк
Невелдайн
- БТРежиссёр
Брайан
Тейлор
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Киран
Хайндс
- ВПАктриса
Виоланте
Плачидо
- ДВАктёр
Джонни
Витуорт
- ФРАктёр
Фергус
Риордан
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актёр
Винсент
Риган
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- СУАктёр
Спенсер
Уайлдинг
- СТАктёр
Сорин
Тофан
- СМСценарист
Скотт
М. Гимпл
- СХСценарист
Сет
Хоффман
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- Продюсер
Ари
Арад
- Продюсер
Ави
Арад
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- СПХудожник
Сербан
Порупко
- БНХудожница
Бояна
Никитович
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- БТОператор
Брэндон
Трост
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди