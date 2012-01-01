Призрачный гонщик 2
Wink
Фильмы
Призрачный гонщик 2

Призрачный гонщик 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.32012, Ghost Rider: Spirit of Vengeance
Фэнтези, Триллер91 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фантастический боевик «Призрачный гонщик 2» — фильм, который возвращает на экран Джонни Блэйза. Из-за наложенного на него проклятия бывший байкер-каскадер может превращаться в охваченного пламенем скелета, обладающего нечеловеческой силой.

Блэйз скрывается от мира, пытаясь справиться с демоном внутри. Но спокойствию приходит конец, когда к нему обращается монах по имени Моро с просьбой спасти мальчика, которого хочет использовать сам дьявол. Джонни вынужден снова стать Призрачным гонщиком и вступить в схватку с древним злом, чтобы не дать Сатане воплотиться в человеческом теле. На этот раз его сила стала еще более дикой, а пламя — разрушительнее.

Стиль фильма стал мрачнее и безумнее, а сами гонки по аду — ярче и зрелищнее. Если вам по душе истории о темных антигероях, борющихся с внутренними демонами, смотреть «Призрачный гонщик 2» — значит отлично провести ближайший вечер.

Призрачный гонщик 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, ОАЭ
Жанр
Боевик, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрачный гонщик 2»