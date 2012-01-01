Призрачный гонщик 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн

Фантастический боевик «Призрачный гонщик 2» — фильм, который возвращает на экран Джонни Блэйза. Из-за наложенного на него проклятия бывший байкер-каскадер может превращаться в охваченного пламенем скелета, обладающего нечеловеческой силой.



Блэйз скрывается от мира, пытаясь справиться с демоном внутри. Но спокойствию приходит конец, когда к нему обращается монах по имени Моро с просьбой спасти мальчика, которого хочет использовать сам дьявол. Джонни вынужден снова стать Призрачным гонщиком и вступить в схватку с древним злом, чтобы не дать Сатане воплотиться в человеческом теле. На этот раз его сила стала еще более дикой, а пламя — разрушительнее.



Стиль фильма стал мрачнее и безумнее, а сами гонки по аду — ярче и зрелищнее. Если вам по душе истории о темных антигероях, борющихся с внутренними демонами, смотреть «Призрачный гонщик 2» — значит отлично провести ближайший вечер.



