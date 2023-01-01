Биография

Ави Арад – актер, продюсер, сценарист, родился 1 августа 1948 года. Фильмография насчитывает более 80 полнометражных кинокартин и сериалов. Бывший президент кинокомпании Marvel Studios, продюсировал в основном мультфильмы и фильмы о супергероях («Человек-паук», «Халк», «Люди Икс» и др.) В 1972 году стал выпускником Нофстринского университета в Нью-Йорке, получив менеджерскую профессию. С 1990 года выступает в качестве продюсера супергеройских кинолент и мультсериалов. В 1992 году выпустил сериал «Люди Икс». С 1994 года на экраны выходили сразу несколько популярных сериалов о супергероях «Человек-паук», «Железный человек», «Фантастическая четверка». В 1998 году вышел один из первых полнометражных фильмов Ави Арада, боевик «Блэйд». В 2000 году на основе сюжетов комиксов сняли полнометражную картину «Люди Икс». В 2007 году Арад продюсировал боевик «Призрачный гонщик». Главные роли в киноленте сыграли Николас Кейдж и Ева Мендес. В 2008 году на экраны вышел полнометражный фильм «Железный человек», главные роли в котором исполнили Роберт Дауни мл., Джефф Бриджес и Гвинет Пэлтроу. Очередным проектом стал боевик «Призрак в доспехах» (2017), главная роль в картине досталась Скарлетт Йоханссон. В 2018 году Арад продюсировал фильм «Веном».