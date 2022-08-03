Электра (фильм, 2005) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Воскрешенная из мертвых наемная убийца получает невозможное задание и оказывается втянута в извечную борьбу добра и зла. Фильм «Электра» — фантастический боевик с Дженнифер Гарнер по мотивам комиксов Marvel о непобедимой девушке-воине.
Смертельно раненную Электру Начиос чудом возвращает к жизни слепой мастер боевых искусств по имени Стик. Она становится самой сильной из его учеников, однако ее таланты — лишь следствие всепоглощающего желания отомстить за убийство матери. Стик изгоняет Электру, и та становится профессиональной убийцей. Однажды ей приходит необычное задание: заказчик настаивает, чтобы Электра несколько дней провела в просторном доме на острове, прежде чем станут известны имена целей. Там она знакомится с Марком и его дочерью Эбби, с которыми у нее завязывается дружба. Однако именно с ними Электре и предстоит расправиться по условиям задания.
Чтобы узнать, как девушка решит эту дилемму, смотрите фильм «Электра» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаКанада, США, Швейцария
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези, Триллер
