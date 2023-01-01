Биография

Рудольф Панков – актер, мастер дубляжа. В творческом активе артиста более 480 проектов, среди которых сериалы, художественные фильмы, анимационные картины и компьютерные игры. Будущий актер родился в Наро-Фоминске в 1937 году. Окончив школу, юноша поступил во ВГИК, где обучался актерскому искусству у О. И. Пыжовой. В 1961 г. он получил диплом вуза и сразу начал активно участвовать в дублировании зарубежных картин, работая на киностудии им. Горького. Его голосом говорят персонажи, которых играют такие известные актеры, как Томми Ли Джонс, Энтони Хопкинс, Адриано Челентано, Дэвид Суше, и другие. В фильмах Рудольф Панков часто озвучивал главных героев. В ленте «Бархатные ручки» актер дублирует Гвидо Куиллира, в картине «Укрощение строптивого» – Элию Кодоньо, в сериале «Пуаро» – Эркюля Пуаро. На экране зрители впервые увидели Рудольфа Панкова в роли юнги в картине «Мичман Панин» в 1960 г. Затем он появлялся в эпизодах, играл персонажей второго плана в фильмах «Половодье», «Им покоряется небо», «Живет такой парень», «Белые горы», «Товарищ Арсений», «Ваш сын и брат», «Сергей Лазо», «Тайна железной двери», «Шаги по земле», «Украденный поезд». В 1973 году актер снялся в популярном советском сериале «Семнадцать мгновений весны».