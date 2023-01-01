Рудольф Панков
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 17 сентября 1937 г. (87 лет)
Биография
Рудольф Панков – актер, мастер дубляжа. В творческом активе артиста более 480 проектов, среди которых сериалы, художественные фильмы, анимационные картины и компьютерные игры. Будущий актер родился в Наро-Фоминске в 1937 году. Окончив школу, юноша поступил во ВГИК, где обучался актерскому искусству у О. И. Пыжовой. В 1961 г. он получил диплом вуза и сразу начал активно участвовать в дублировании зарубежных картин, работая на киностудии им. Горького. Его голосом говорят персонажи, которых играют такие известные актеры, как Томми Ли Джонс, Энтони Хопкинс, Адриано Челентано, Дэвид Суше, и другие. В фильмах Рудольф Панков часто озвучивал главных героев. В ленте «Бархатные ручки» актер дублирует Гвидо Куиллира, в картине «Укрощение строптивого» – Элию Кодоньо, в сериале «Пуаро» – Эркюля Пуаро. На экране зрители впервые увидели Рудольфа Панкова в роли юнги в картине «Мичман Панин» в 1960 г. Затем он появлялся в эпизодах, играл персонажей второго плана в фильмах «Половодье», «Им покоряется небо», «Живет такой парень», «Белые горы», «Товарищ Арсений», «Ваш сын и брат», «Сергей Лазо», «Тайна железной двери», «Шаги по земле», «Украденный поезд». В 1973 году актер снялся в популярном советском сериале «Семнадцать мгновений весны».
Фильмография
Актёр
- 9.4
Бриджит Джонс 32016, 116 мин
- 9.7
Пеле: Рождение легенды2016, 102 минБесплатно
- 8.1
Американец2010, 100 минБесплатно
- 9.3
Из Парижа с любовью2009, 88 минБесплатно
- 8.8
Ролли и Эльф: Невероятные приключения2007, 77 мин
- 8.6
Элегия2007, 112 минБесплатно
- 7.7
Игры дьявола2007, 111 минБесплатно
- 9.6
Самый быстрый Indian2005, 121 минБесплатно
- 8.5
Дом из песка и тумана2003, 120 мин
- 8.3
Загнанный2003, 90 минБесплатно
- 8.1
Наблюдатель2000, 92 мин
- 7.8
Мементо2000, 108 минБесплатно
- 9.1
Вход в лабиринт1989
- 8.9
Тайная прогулка1985, 78 минБесплатно
- 9.4
Папаши1983, 87 мин
- 9.5
Непобе�димый1983, 73 минБесплатно
- 9.3
Бум 21982, 103 мин
- 9.5
Танцор диско1982, 134 минБесплатно
- 9.2
Право на выстрел1981, 79 минБесплатно
- 9.6
Укрощение строптивого1980, 102 минБесплатно