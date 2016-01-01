Пеле: Рождение легенды (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
9.72016, Pelé: Birth of a Legend
Драмы, Документальные102 мин12+
Сюжет
Биографическая драма расскажет о закулисье спорта, в частности о жизни величайшего игрока в истории футбола — Пеле. Зрители станут свидетелями непростой жизни бразильской легенды спорта. Сколько преград тому удалось преодолеть на своем пути, чтобы добиться мировой популярности?
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДрамы, Документальные
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДЦРежиссёр
Джефф
Цимбалист
- МЦРежиссёр
Майкл
Цимбалист
- КдАктёр
Кевин
де Паула
- ЛЛАктёр
Леонардо
Лима Карвальо
- СЖАктёр
Сеу
Жоржи
- МНАктриса
Мариана
Нунес
- МГАктёр
Милтон
Гонсалвеш
- СМАктёр
Сет
Майклс
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- АМАктёр
Андре
Маттос
- ФМАктёр
Фил
Милер
- РЭАктёр
Рафаэль
Энрикес
- ДЦСценарист
Джефф
Цимбалист
- МЦСценарист
Майкл
Цимбалист
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- ИОПродюсер
Иван
Орлич
- Продюсер
Ким
Рот
- КУПродюсер
Колин
Уилсон
- АПАктёр дубляжа
Алексей
Пустовойтов
- МЧАктёр дубляжа
Максим
Чихачёв
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- АРКомпозитор
А.Р.
Рахман