Пеле: Рождение легенды (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Биографическая драма расскажет о закулисье спорта, в частности о жизни величайшего игрока в истории футбола — Пеле. Зрители станут свидетелями непростой жизни бразильской легенды спорта. Сколько преград тому удалось преодолеть на своем пути, чтобы добиться мировой популярности?



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