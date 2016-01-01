Пеле: Рождение легенды
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Пеле: Рождение легенды

Пеле: Рождение легенды (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.72016, Pelé: Birth of a Legend
Драмы, Документальные102 мин12+

Сюжет

Биографическая драма расскажет о закулисье спорта, в частности о жизни величайшего игрока в истории футбола — Пеле. Зрители станут свидетелями непростой жизни бразильской легенды спорта. Сколько преград тому удалось преодолеть на своем пути, чтобы добиться мировой популярности?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Документальные

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пеле: Рождение легенды»

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