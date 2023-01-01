Биография

Ким Рот – продюсер кино и телевидения. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали фильмы «Три короля», «Не пойман – не вор», «Пеле: Рождение легенды», «Ложь во спасение», «Бессонница», «Сделано в Америке» и др. Свою кинокарьеру начал в 1999 году. Дебютным фильмом Кима Рота стал комедийный боевик «Три короля». Главные роли в кинокартине исполнили Дж. Клуни, М. Уолберг, А. Кьюб. В 2002 году на экраны вышла детективная драма «Бессонница» с участием Аль Пачино, Робина Уильямса, Хилари Суэнк. В 2005 году Рот работал над комедией «Аферисты Дик и Джейн». В 2006 году продюсер выпустил криминальный детектив «Не пойман – не вор» с Дензелом Вашингтоном, Клайвом Оуэном, Джоди Фостер, Кристофером Пламмером в главных ролях. В 2014 году Ким Рот продюсировал биографическую драму «Ложь во спасение» с Риз Уизерспун в главной роли. В 2015 году продюсер представил биографическую спортивную драму «Пеле: Рождение легенды» с Кевином де Паула. В 2017 году его фильмография пополнилась еще двумя успешными проектами, военной драмой «Ферма «Мадбаунд», которая получила четыре номинации на «Оскар», и криминальным боевиком «Сделано в Америке» с Томом Крузом в главной роли.