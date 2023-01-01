Александр Носков
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 23 февраля 1983 г. (42 года)
Биография
Александр Андреевич Носков – российский актер и актер дубляжа, сценарист. Родился в Москве 23 февраля 1983 г. Актер дубляжа Александр Новиков имеет два образования: новосибирское театральное училище, в котором он учился под руководством Т. И. Кочержинской, а затем – ВГИК (курс В. М. Соломина). Во время учебы во ВГИКе познакомился с будущей супругой Василисой Ворониной, с которой состоит в браке и воспитывает сына Серафима. После учебы работал в московских театрах «Глобус», «Современник», «Город N». Роли Александра Новикова в кино – немногочисленны: сериал «Частный детектив» (2005 г.), «Сволочи» (2006 г.), «Интерны» (2010 г.), «Трудности выживания» (2019 г.) – всего немногим более десятка. Фильмы Александра Новикова – малая часть его творческого портфолио, поскольку львиную долю своего времени он уделяет озвучиванию кино, мультфильмов, телепередач и авторских программ, компьютерных игр, рекламных роликов. На его счету несколько сотен работ, в числе которых: «Побег из Шоушенка» (1994 г.), «Мумия» (1999 г.), «История одного вампира» (2009 г.), «Артур и месть Урдалака» (2009 г.), «Форсаж 4» (2009 г.), «Железный человек 2» (2010 г.), «Сумерки. Сага. Затмение» (2010 г.) и многие другие. В 2016 г. впервые испытал себя в качестве сценариста в телекартине «Пушкин».
Фильмография
- 7.8
Боско2024, 103 мин
- 6.5
Разборка в Гранде2023, 92 мин
- 6.2
Астрал. Ритуал Малум2023, 92 мин
- 8.2
Улетные каникулы2023, 95 мин
- 6.7
В паутине2023, 126 минБесплатно
- 8.2
Каменщик2023, 105 мин
- 7.3
Коллектив2023, 83 минБесплатно
- 5.6
Что случилось с Хелен2023, 80 минБесплатно
- 8.2
Феррари2023, 130 мин
- 5.9
Космос. Смерть. Роботы2023, 83 мин
- 8.1
Марс Экспресс2023, 88 мин
- 8.6
Робопес2023, 81 минБесплатно
- 8.5
Битва у острова Хансан2022, 124 мин
- 8.6
Бандит2022, 120 мин
- 6.1
Все любят Жанну2022, 92 минБесплатно
- 8.7
Вака – заколдованный воин2022, 94 мин
- 7.9
Дампир2022, 104 минБесплатно
- 9.0
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»2022, 90 мин
- 8.0
Идеальное совпадение2022
- 7.0
Заговор в Голливуде2022, 93 мин