Каменщик
Wink
Фильмы
Каменщик
8.22023, The Bricklayer
Боевик, Триллер105 мин18+
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Каменщик (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Олдскульный боевик о бывшем агенте ЦРУ, которому поручают поймать экс-напарника, ставшего международным преступником, от режиссера «Скалолаза» Ренни Харлина. В главных ролях Аарон Экхарт и Нина Добрев.

Загадочный убийца уничтожает иностранных журналистов, критикующих США, и шантажирует американские спецслужбы, приписывая им свои убийства. Агентессе Кейт Бэннон удается установить личность преступника — это Виктор Радек, который когда-то сам работал в ЦРУ, а в последние годы числился погибшим. Начальник Кейт решает, что помочь в поимке Радека может его бывший напарник Стив Вейл. В прошлом один из лучших агентов ЦРУ, он нашел отдушину в работе каменщиком и не горит желанием возвращаться на службу, но ему все же приходится взяться за новое задание.

Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, смогут ли Стив и Кейт поймать Радека, и какие тайны скрывает «Каменщик» — фильм 2023 у нас можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

Страна
США, Болгария, Греция
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каменщик»