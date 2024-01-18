Каменщик (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Олдскульный боевик о бывшем агенте ЦРУ, которому поручают поймать экс-напарника, ставшего международным преступником, от режиссера «Скалолаза» Ренни Харлина. В главных ролях Аарон Экхарт и Нина Добрев.
Загадочный убийца уничтожает иностранных журналистов, критикующих США, и шантажирует американские спецслужбы, приписывая им свои убийства. Агентессе Кейт Бэннон удается установить личность преступника — это Виктор Радек, который когда-то сам работал в ЦРУ, а в последние годы числился погибшим. Начальник Кейт решает, что помочь в поимке Радека может его бывший напарник Стив Вейл. В прошлом один из лучших агентов ЦРУ, он нашел отдушину в работе каменщиком и не горит желанием возвращаться на службу, но ему все же приходится взяться за новое задание.
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Рейтинг
- Режиссёр
Ренни
Харлин
- Актёр
Аарон
Экхарт
- НДАктриса
Нина
Добрев
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- ИХАктриса
Ильфенеш
Хадера
- ОТАктёр
Оливер
Тревена
- АСАктёр
Акис
Сакеллариу
- ОФАктёр
Ори
Феффер
- ДТАктёр
Джон
Т. Вудс
- Актёр
Константин
Адаев
- ПТСценарист
Пит
Трэвис
- ХВСценарист
Ханна
Виг
- Продюсер
Джерард
Батлер
- ДГПродюсер
Джеффри
Гринштейн
- ХДПродюсер
Хайди
Джо Маркел
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- МААктёр дубляжа
Моряна
Анттонен-Шестакова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова