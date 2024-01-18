Олдскульный боевик о бывшем агенте ЦРУ, которому поручают поймать экс-напарника, ставшего международным преступником, от режиссера «Скалолаза» Ренни Харлина. В главных ролях Аарон Экхарт и Нина Добрев.



Загадочный убийца уничтожает иностранных журналистов, критикующих США, и шантажирует американские спецслужбы, приписывая им свои убийства. Агентессе Кейт Бэннон удается установить личность преступника — это Виктор Радек, который когда-то сам работал в ЦРУ, а в последние годы числился погибшим. Начальник Кейт решает, что помочь в поимке Радека может его бывший напарник Стив Вейл. В прошлом один из лучших агентов ЦРУ, он нашел отдушину в работе каменщиком и не горит желанием возвращаться на службу, но ему все же приходится взяться за новое задание.



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