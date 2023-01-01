Биография

Аарон Экхарт — американский актер, продюсер. Родился в Купертино, Калифорния, США, 12 марта 1968 года. В 1981 году семья Аарона переехала в Великобританию. Он поступил в американскую общественную школу, где начал увлекаться актерским мастерством и сыграл в школьной постановке в роли Чарли Брауна. Позже переехал в Австралию — посещал Американскую международную школу Сиднея и играл в спектаклях. Занимался серфингом, катался на лыжах. В 1988 году стал студентом Университета Бригама Янга на Гавайях, где хотел изучать кино, однако потом перевелся в главный кампус университета в штате Юта. Получил степень бакалавра изобразительных искусств в 1994 году. Во время обучения в университете Аарон Экхарт сыграл в проекте «Божественная скорбь». В 1994 году снялся в незначительной роли в телевизионном драматическом сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Принимал участие в документальном кино, фильмах и телепрограммах, таких как «Чужие в семье». Один из самых известных проектов — «Здесь курят», где он играл Ника Нэйлора. Фильмография насчитывает более 50 кинолент, среди которых — «Плетеный человек», «Черная орхидея», «Вкус жизни», «Любовь случается», «Падение Олимпа», «Я, Франкенштейн», «Пазманский дьявол», «Инкарнация», «Мидуэй», «Первая леди», «Клык», «Грохот сквозь тьму», «Каменщик», «Резидент» и «Совершенно секретно».