Засада (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Отряд неподготовленных солдат разыскивает папку с секретными данными в подземных тоннелях Вьетнама. Напряженная военная драма с участием Аарона Экхарта и Джонатана Риза Майерса.



1966 год. Вьетнам. В руки бойцам Вьетконга попадает папка с именами секретных агентов США. Капитан Мора по приказу генерала Драммонда отправляется на дальнюю военную базу, чтобы вернуть и уничтожить компрометирующую информацию. Времени собирать отряд из опытных солдат нет, поэтому Море приходится полагаться на помощь команды инженеров под командованием капрала Акермана. Они спускаются в обширную и полную ловушек систему подземных тоннелей, и не каждый выберется оттуда живым.



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