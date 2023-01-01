Джонатан Риз Майерс
Jonathan Rhys Meyers
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 27 июля 1977 г. (47 лет)
Биография
Актер Джонатан Риз Майерс – лауреат премии «Золотой Глобус» за лучшую мужскую роль, победитель Каннского фестиваля, один из самых успешных красавцев планеты. Джонатан Риз Майерс родился в Ирландии, в городе Дублине. Спустя год после рождения Джонатана семья переехала на юг страны, а еще через два года – распалась. Джонатан остался жить с матерью и братом Аланом, а двоих других его братьев отправили на попечение бабушки. Оглядываясь на тот период времени, Джонатан с сожалением говорит о том, что потратил слишком много времени на игры, вместо того чтобы учиться в школе. В действительности, тогда он был очень беден, неуравновешен, страдал от врожденного порока сердца и часто сбегал из дому. В шестнадцать лет его исключили из школы, и он пошел работать на ферму пастухом. В один из дней, когда Джонатан без особого энтузиазма выполнял свою работу, на ферме появился Дэвид Пантэм, менеджер по подбору актеров, и стал предлагать плечистому зеленоглазому парню пройти кастинг. С этого момента Джонатан начал победное шествие на кинематографический Олимп. Фильмы Джонатана Риз Майерса и его персонажи хорошо известны зрителю. Это Генрих VIII, Епископ Хеахмунд, Элвис Пресли, Дракула, Кассандр. Свои знаменитые роли Джонатан Риз Майерс получил благодаря счастливой случайности, модельной внешности и огромному таланту перевоплощения.
Фильмография
Актёр
- 6.9
Операция «Кровавая охота»2023, 90 мин
- 7.0
Засада2023, 99 мин
- 7.4
Идеальное убийство2022, 100 мин
- 7.4
Принцесса Якудза2021, 106 минБесплатно
- 6.6
Прятки2019, 80 мин
- 9.3
Из Парижа с любовью2009, 88 минБесплатно
- 8.9
Дети Хуанг Ши2008, 119 минБесплатно
- 8.4
Убежище2008, 107 минБесплатно
- 8.4
Матч Поинт2005, 118 минБесплатно
- 8.7
Элвис. Ранние Годы2005, 172 мин
- 9.1
Александр2004, 168 минБесплат�но
- 7.0
Тайна империи2003, 95 минБесплатно
- 8.2
Третий лишний2001, 84 минБесплатно