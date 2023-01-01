Операция «Кровавая охота» (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Отряд бывших солдат встречает кровожадных оборотней на далеком острове. Фильм «Операция "Кровавая охота"» — олдскульный экшен-хоррор с Джонатаном Ризом Майерсом.
Преподобный �Конте, известный оккультный специалист, берется за непростое задание: в компании бывших солдат он должен добраться до острова, расположенного где-то на юге Тихого океана, и узнать, что случилось с американскими бойцами, пропавшими там в 1944 году. Считается, что те попали в ловушку японской армии, однако правда оказывается куда более странной: на острове обитают оборотни.
Сможет ли преподобный Конте и его соратники победить монстров, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Операция "Кровавая охота"» 2023 года онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Луис
Мэндилор
- КДАктёр
Куинтон
Джексон
- Актёр
Луис
Мэндилор
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- МКАктёр
Майлс
Клохесси
- ГКАктёр
Гари
Кейрнс II
- МКАктёр
Мэверик
Кан Мл.
- ССАктёр
Стивен
Стратос
- БССценарист
Брэндон
Слэгл
- КБПродюсер
Каролина
Бразил
- ДКПродюсер
Джеймс
Каллен Брэссак
- ЭКПродюсер
Эми
Ковелл
- ТГПродюсер
Тайлер
Галлант
- ДГПродюсер
Дэвид
Гульельмо
- ДХПродюсер
Деймон
Хиллон
- ОНМонтажёр
Остин
Норделл