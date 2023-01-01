Операция «Кровавая охота»
Wink
Фильмы
Операция «Кровавая охота»
7.02023, Operation Blood Hunt
Ужасы, Боевики90 мин18+
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Операция «Кровавая охота» (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Отряд бывших солдат встречает кровожадных оборотней на далеком острове. Фильм «Операция "Кровавая охота"» — олдскульный экшен-хоррор с Джонатаном Ризом Майерсом.

Преподобный Конте, известный оккультный специалист, берется за непростое задание: в компании бывших солдат он должен добраться до острова, расположенного где-то на юге Тихого океана, и узнать, что случилось с американскими бойцами, пропавшими там в 1944 году. Считается, что те попали в ловушку японской армии, однако правда оказывается куда более странной: на острове обитают оборотни.

Сможет ли преподобный Конте и его соратники победить монстров, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Операция "Кровавая охота"» 2023 года онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Таиланд
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Боевики

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Кровавая охота»»

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