Биография

Австралиец греческого происхождения Луис Мэндилор — обладатель целого ряда кинопрофессий. Он не только снимается в фильмах и сериалах, но также работает режиссером, пишет сценарии и музыку, занимается монтажом отснятого киноматериала. Артист, чье настоящее имя Элиас Теодосопулос, родился в крупнейшем австралийском городе Мельбурне 13 сентября 1966 года. Луис не единственный обладатель актерского таланта в семье: его старший брат Костас Мэндилор тоже снимается в кино. В 1989 году Костас отправился покорять Голливуд, а позже к нему присоединился и младший брат. Изначально Луис не планировал актерскую карьеру — он собирался подвизаться на спортивном поприще. Однако успеха добился как киноактер, прежде всего благодаря съемкам в телесериалах. В одном из них — мыльной опере «Дни нашей жизни» — Мэндилор-младший и дебютировал в конце 1980-х. Луис Мэндилор сыграл более полутора сотен ролей в кинолентах самых разных жанров — от экшен-боевиков до романтических, исторических лент, триллеров, фэнтези, а также комедий. Одна из них — картина «Моя большая греческая свадьба» — и принесла ему известность. Также актера можно увидеть в высокорейтинговых телесериалах «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Касл», «Китайский городовой», «Предложение», «Друзья» и «Зачарованные». Вместе с Лиамом Нисоном он играл в блокбастере Мартина Кэмпбелла «Флешбэк», снимался в криминальном боевике Джесси Джонсона «Британский психопат».