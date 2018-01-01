Коллекторы (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Картина о криминальных разборках, доказывающая, что можно стать преступником и при этом остаться человеком.
Френч, бывший британский солдат, владеет школой боевых искусств, однако дела его идут плохо. Чтобы не потерять бизнес, боец решает заработать денег, устроившись коллектором к криминальному авторитету. Работа пыльная, но у Френча опытный напарник, с которым они неплохо сработались. После пары рядовых заданий коллекторы получают крупный заказ от еще одного гангстера. В этот раз справиться с помощью кулаков не получится, ведь никто из напарников не готов наказывать невиновных. А вот у босса другое мнение... Смогут ли двое вымогателей противостоять криминальной системе?
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джесси
Джонсон
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- Актёр
Луис
Мэндилор
- ВКАктёр
Владимир
Кулих
- ТТАктёр
Тони
Тодд
- СЛАктриса
Селина
Ло
- РБАктриса
Рэйчел
Брэнн
- МПАктёр
Майкл
Паре
- ДНАктёр
Дэвид
Но
- РМАктёр
Рич
Мэнли
- ДДСценарист
Джесси
Джонсон
- СССценарист
Стю
Смолл
- Продюсер
Скотт
Эдкинс
- ЧАПродюсер
Чарльз
Артур Берг
- ЭБПродюсер
Эхуд
Блайберг
- Продюсер
Дебора
Дель Прете
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ВМАктёр дубляжа
Вадим
Малышев
- КДХудожница
Крис
Дескинс
- БМХудожник
Брайан
Мэсси
- ДХОператор
Джонатан
Холл
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй