Коллекторы
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Коллекторы

Коллекторы (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.32018, The Debt Collector
Боевики, Комедии92 мин18+
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Сюжет

Картина о криминальных разборках, доказывающая, что можно стать преступником и при этом остаться человеком.

Френч, бывший британский солдат, владеет школой боевых искусств, однако дела его идут плохо. Чтобы не потерять бизнес, боец решает заработать денег, устроившись коллектором к криминальному авторитету. Работа пыльная, но у Френча опытный напарник, с которым они неплохо сработались. После пары рядовых заданий коллекторы получают крупный заказ от еще одного гангстера. В этот раз справиться с помощью кулаков не получится, ведь никто из напарников не готов наказывать невиновных. А вот у босса другое мнение... Смогут ли двое вымогателей противостоять криминальной системе?

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коллекторы»

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