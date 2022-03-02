Сергей Дьячков
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 7 августа 1971 г. (50 лет)
- Дата смерти
- 2 марта 2022 г.
Биография
Сергей Дьячков — актер театра, кино и дубляжа. Родился в Ленинграде 7 августа 1971 года. Будущий артист учился в 287 школе Адмиралтейского района и после окончания поступил в Радиотехническое училище номер 23. Получив образование, Сергей на два года ушел в армию. Демобилизовавшись, поступил в СПбАТИ, которую закончил в 1998 году. Работал в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы до 2002 года, а затем — в Санкт-Петербургском театре имени Андрея Миронова. В качестве актера дубляжа Сергей Дьячков впервые работал в 1961 году — это был культовый мультфильм «101 далматинец». После этого артист озвучил мультипликационный фильм «Король лев». Далее Дьячкову начало поступать множество предложений о сотрудничестве, в результате чего он участвовал в работе над такими проектами, как «Тимон и Пумба», «Аладдин и король разбойников», «Подводная братва», «Вокруг света за 80 дней» и «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца». Также Сергей играл во многих российских кинокартинах, среди которых сериалы «Убойная сила», «Сонька Золотая Ручка», «Дружина» и «Беглец».
Фильмография
Актёр
Актёр дубляжа
- 8.4
Аферистка2020, 112 мин
- 7.9
Ограбление: Код 2112018, 83 минБесплатно
- 8.3
Коллекторы2018, 92 мин
- 9.0
Мистер Олимпия2018, 102 минБесплатно
- 7.7
Последняя битва2017, 103 мин
- 8.3
Невероятная тайна Лулу2013, 80 минБесплатно
- 8.2
Ромовый дневник2011, 114 минБесплатно
- 7.9
Баллистика: Экс против Сивер2002, 87 мин
- 8.5
По имени Барон2001
- 9.0
Багровые реки2000, 101 мин