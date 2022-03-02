Биография

Сергей Дьячков — актер театра, кино и дубляжа. Родился в Ленинграде 7 августа 1971 года. Будущий артист учился в 287 школе Адмиралтейского района и после окончания поступил в Радиотехническое училище номер 23. Получив образование, Сергей на два года ушел в армию. Демобилизовавшись, поступил в СПбАТИ, которую закончил в 1998 году. Работал в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы до 2002 года, а затем — в Санкт-Петербургском театре имени Андрея Миронова. В качестве актера дубляжа Сергей Дьячков впервые работал в 1961 году — это был культовый мультфильм «101 далматинец». После этого артист озвучил мультипликационный фильм «Король лев». Далее Дьячкову начало поступать множество предложений о сотрудничестве, в результате чего он участвовал в работе над такими проектами, как «Тимон и Пумба», «Аладдин и король разбойников», «Подводная братва», «Вокруг света за 80 дней» и «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца». Также Сергей играл во многих российских кинокартинах, среди которых сериалы «Убойная сила», «Сонька Золотая Ручка», «Дружина» и «Беглец».