Последняя битва (фильм, 2017) смотреть онлайн

Действие разворачивается в 1918 году. Лейтенант Рейли прибывает в Северную Францию на поле Первой мировой. Полный боевого духа и решимости, он устраивается в роту к герою своего детства, другу семьи капитану Стэнхопу, но вместо сильного лидера видит сломленного войной человека.

