Последняя битва (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.72017, Journey's End
Драма, Военный103 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Действие разворачивается в 1918 году. Лейтенант Рейли прибывает в Северную Францию на поле Первой мировой. Полный боевого духа и решимости, он устраивается в роту к герою своего детства, другу семьи капитану Стэнхопу, но вместо сильного лидера видит сломленного войной человека.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Драма
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Актёр
Сэм
Клафлин
- Актёр
Эйса
Баттерфилд
- Актёр
Пол
Беттани
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актёр
Тоби
Джонс
- Актёр
Том
Стёрридж
- АЛАктриса
Алаис
Лоусон
- ЭГАктёр
Энди
Гэтергуд
- ДРАктёр
Джек
Риддифорд
- АКАктёр
Адам
Колборн
- РШСценарист
Р.С.
Шеррифф
- Продюсер
Ги
де Божё
- НБПродюсер
Натали
Бреннер
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- КГАктёр дубляжа
Константин
Гайдук
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Красиков
- ХГКомпозитор
Хильдур
Гуднадоуттир
- НХКомпозитор
Натали
Холт