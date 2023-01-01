Биография

Сэм Клафлин — актер и продюсер. Родился в Саффолке 27 июня 1986 года. В детстве занимался футболом, но из-за травмы лодыжки бросил спорт и увлекся театральным ремеслом. Ходил на актерские курсы, а после окончания школы прошел отбор в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства. В 2010 году начал появляться в эпизодических ролях в телевизионных проектах, а позже прорвался на большие экраны. Сегодня фильмография Сэма Клафлина насчитывает более 30 работ. Его можно встретить в полнометражных проектах «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Белоснежка и охотник», «До встречи с тобой», «Энола Холмс», в сериале «Острые козырьки».