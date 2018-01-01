Во власти стихии (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая американка Тэми знакомится на Таити с британским яхтсменом Ричардом. Влюбленные отправляются в морское путешествие. Это могло стать началом романтической мелодрамы, но пару ожидает мощный ураган, а зрителей – напряженный фильм-катастрофа о выживании в условиях кораблекрушения.



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