Во власти стихии (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.92018, Adrift
Боевики, Драмы92 мин18+
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Сюжет
Молодая американка Тэми знакомится на Таити с британским яхтсменом Ричардом. Влюбленные отправляются в морское путешествие. Это могло стать началом романтической мелодрамы, но пару ожидает мощный ураган, а зрителей – напряженный фильм-катастрофа о выживании в условиях кораблекрушения.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Бальтасар
Кормакур
- Актриса
Шейлин
Вудли
- Актёр
Сэм
Клафлин
- ДТАктёр
Джеффри
Томас
- ЭХАктриса
Элизабет
Хоторн
- ГПАктриса
Грэйс
Палмер
- ТЭАктриса
Тэми
Эшкрафт
- СТАктёр
Сиале
Тунока
- ДБСценарист
Дэвид
Брэнсон Смит
- ТЭСценарист
Тэми
Эшкрафт
- Продюсер
Шейлин
Вудли
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АНХудожница
Аманда
Нил
- ДГМонтажёр
Джон
Гилберт
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман