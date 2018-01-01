Во власти стихии
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Во власти стихии

Во власти стихии (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.92018, Adrift
Боевики, Драмы92 мин18+

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Сюжет

Молодая американка Тэми знакомится на Таити с британским яхтсменом Ричардом. Влюбленные отправляются в морское путешествие. Это могло стать началом романтической мелодрамы, но пару ожидает мощный ураган, а зрителей – напряженный фильм-катастрофа о выживании в условиях кораблекрушения.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Во власти стихии»

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