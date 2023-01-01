Биография

Лина Иванова — российская актриса кино и дубляжа. Родилась в Москве 30 июня 1986 года. В юном возрасте Лина занималась на фортепиано в музыкальной школе, а в 9 лет стала актрисой Детского театра. Иванова получила актерское образование, окончив РАТИ-ГИТИС в 2006 году, после чего играла в постановках Государственного театра киноактера. Лина Иванова стала известна как актриса дубляжа. На ее счету больше 400 ролей озвучки, первой из которых стала роль в фильме «Дети шпионов». Голосом Ивановой говорит Гермиона Грейнджер из серии фильмов о Гарри Поттере, а также такие голливудские актрисы, как Анна Кендрик, Обри Плаза, Зои Дойч, Руни Мара и многие другие.