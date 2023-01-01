WinkЛина Иванова
Лина Иванова
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 30 июня 1986 г. (38 лет)
Биография
Лина Иванова — российская актриса кино и дубляжа. Родилась в Москве 30 июня 1986 года. В юном возрасте Лина занималась на фортепиано в музыкальной школе, а в 9 лет стала актрисой Детского театра. Иванова получила актерское образование, окончив РАТИ-ГИТИС в 2006 году, после чего играла в постановках Государственного театра киноактера. Лина Иванова стала известна как актриса дубляжа. На ее счету больше 400 ролей озвучки, первой из которых стала роль в фильме «Дети шпионов». Голосом Ивановой говорит Гермиона Грейнджер из серии фильмов о Гарри Поттере, а также такие голливудские актрисы, как Анна Кендрик, Обри Плаза, Зои Дойч, Руни Мара и многие другие.
Фильмография
Актриса
- 6.9
Кровь в обмен на пыль2023, 100 мин
- 8.6
Дурные деньги2023, 102 мин
- 7.1
Черный лебедь. Тайна2023, 86 минБесплатно
- 6.7
В паутине2023, 126 минБесплатно
- 8.2
Феррари2023, 130 мин
- 8.8
Мистер Блейк к вашим услугам2023, 105 минБесплатно
- 6.1
Проклятие. Дом с прислугой 22023, 86 мин
- 7.7
Пацан против всех2023, 106 мин
- 9.0
Катак. Ледниковый побег2023, 79 мин
- 8.3
За гранью2022, 83 минБесплатно
- 6.9
Воронья лощина2022, 94 минБесплатно
- 7.8
Два, три, демон, приди!2022, 90 минБесплатно
- 6.8
Сама любовь2022, 79 мин
- 8.2
Мизантроп2022, 114 мин
- 8.8
Приключения динозавров2021, 79 мин
- 7.8
Очень плохой папочка2021, 90 минБесплатно
- 7.9
Поворот не туда: Наследие2021, 105 минБесплатно
- 8.6
Заступник2021, 103 мин
- 4.8
Сожженный заживо2021, 91 минБесплатно
- 8.1
Бывшая с того света2020, 95 минБесплатно