Эмме под тридцать, но она всe ещe обожает проводить Рождество вместе с отцом. Вот и сейчас она готовит уютный семейный праздник. Как вдруг выясняется, что отец закрутил роман с ее заклятой школьной подружкой Брэнди, которая когда-то увела у нее парня. Эмма сделает всe возможное, чтобы разлучить папу с этой стервой, ведь ей совсем не нужна такая мачеха. Тем более, в Рождество.

