Очень плохой папочка (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Эмме под тридцать, но она всe ещe обожает проводить Рождество вместе с отцом. Вот и сейчас она готовит уютный семейный праздник. Как вдруг выясняется, что отец закрутил роман с ее заклятой школьной подружкой Брэнди, которая когда-то увела у нее парня. Эмма сделает всe возможное, чтобы разлучить папу с этой стервой, ведь ей совсем не нужна такая мачеха. Тем более, в Рождество.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ПМРежиссёр
Прартана
Мохан
- ХОАктриса
Хейли
Оррантия
- Актёр
Дермот
Малруни
- ДПАктриса
Джанел
Пэрриш
- МНАктёр
Майкл
Наизу
- ЭМАктёр
Эмили
Модафф
- ЛМАктриса
Лиза
Макконнелл
- ИМАктриса
Изабелла
Малаксина
- КВАктриса
Камилль
Валенсиа
- ВРАктёр
Винсент
Ранола
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- РПОператор
Роберт
П. Штерн