Очень плохой папочка
Wink
Фильмы
Очень плохой папочка
7.82021, The Fight Before Christmas
Комедия90 мин18+

Очень плохой папочка (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Эмме под тридцать, но она всe ещe обожает проводить Рождество вместе с отцом. Вот и сейчас она готовит уютный семейный праздник. Как вдруг выясняется, что отец закрутил роман с ее заклятой школьной подружкой Брэнди, которая когда-то увела у нее парня. Эмма сделает всe возможное, чтобы разлучить папу с этой стервой, ведь ей совсем не нужна такая мачеха. Тем более, в Рождество.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень плохой папочка»