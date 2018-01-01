Анастасия Лапина
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 20 июня 1978 г. (47 лет)
Биография
Анастасия Лапина – актриса театра и кино, дубляжа. Родилась в Томске 20 июня 1978 года. В 1997-м поступила во ВГИК. Еще в студенчестве начала трудиться в роли ведущей на популярной радиостанции «Ретро». Закончив обучение, дебютировала на сцене Театра имени Гоголя, которому посвятила 3 года своей карьеры. В 2004-м перешла на работу в Драмтеатр под руководством А. Джигарханяна, где и трудится по сегодняшний день, также участвовала в ряде постановок Театра им. Станиславского. Дебют актрисы Анастасии Лапиной в кино пришелся на начало 2000-х. Российские зрители могли увидеть ее в киносериалах «В круге первом», «Дикий-2», «Конец света», «Студенты» и прочих. В 2015 году получила одну из ключевых ролей в сериале «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Полюбились отечественному зрителю последние фильмы Анастасии Лапиной, такие как «Магомаев», «Жуки», «Я тебя никогда не забуду». Помимо профессии киноактрисы Анастасия Лапина озвучивает компьютерные игры, анимационные и художественные фильмы. Голос Анастасии звучит в популярном сериале «Друзья», мультфильмах «Холодное сердце», «Тайная жизнь домашних животных».
Фильмография
Актриса
