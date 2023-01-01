Богатые тоже плачут (сериал, 2022) смотреть онлайн

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Ремейк знаменитого мексиканского сериала на ваших экранах! «Богатые тоже плачут» — сериал, который заставит вас вспомнить, что такое настоящая страсть!



Марианна, бедная мексиканская сирота, которую выгоняют из квартиры за неуплату, в отчаянии ищет работу. После собеседования в крупную компанию, она натыкается на ее владельца, умирающего от сердечного приступа и спасает его. Дон Сальватьерра решает отблагодарить свою спасительницу и приглашает ее в свое поместье, где Марианна знакомится с семьей магната и его сыном Луисом Альберто. Между героями летят искры, но у Луиса Альберто уже есть половинка, а по ночам его преследуют тайны прошлого...



Получится ли у простой девушки стать своей среди избалованных богачей? Доверится ли Марианне Луис Альберто? Смотреть «Богатые тоже плачут» вместе с Wink!



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