Биография

Российский актер дубляжа Дмитрий Поляновский – настоящий мастер дубляжа и озвучивания. Родился в Хабаровске 1 сентября 1977 г. Женат на Ирине Поляновской. В Москву приехал в 2006 году, будучи на тот момент звукорежиссером и только по совместительству – диктором на радио. В течение 5 лет был бренд-войсом радио Сити-FM. Свой от природы красивый голос он «отполировывал» длительными тренировками и практикой. Он озвучивает не только художественные фильмы, но и коммерческие (рекламные) ролики, а также прекрасно справляется с озвучиванием компьютерных игр. Среди ролей Дмитрия Поляновского персонажи фильма «Даллаский клуб покупателей» (озвучивал Мэттью Макконахи) и сериала «Настоящий детектив» (тоже Макконахи). Первой его работой по дубляжу стал фильм «Всегда говори да» (озвучивали русифицированную версию фильма, совместно с Всеволодом Кузнецовым). Актер много работает, и по его словам, без работы практически не остается. Сегодня на его счету уже около 400 больших и маленьких работ. Среди фильмов Поляновского – преимущественно детективы, боевики, фантастика и триллеры. Принимал участие в дубляже фильма «Человек-Паук: вдали от дома» и аниме-мультфильме «Тетрадь дружбы Нацумэ».