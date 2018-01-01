Дмитрий Поляновский
- Карьера
- Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 1 сентября 1977 г. (48 лет)
Биография
Российский актер дубляжа Дмитрий Поляновский – настоящий мастер дубляжа и озвучивания. Родился в Хабаровске 1 сентября 1977 г. Женат на Ирине Поляновской. В Москву приехал в 2006 году, будучи на тот момент звукорежиссером и только по совместительству – диктором на радио. В течение 5 лет был бренд-войсом радио Сити-FM. Свой от природы красивый голос он «отполировывал» длительными тренировками и практикой. Он озвучивает не только художественные фильмы, но и коммерческие (рекламные) ролики, а также прекрасно справляется с озвучиванием компьютерных игр. Среди ролей Дмитрия Поляновского персонажи фильма «Даллаский клуб покупателей» (озвучивал Мэттью Макконахи) и сериала «Настоящий детектив» (тоже Макконахи). Первой его работой по дубляжу стал фильм «Всегда говори да» (озвучивали русифицированную версию фильма, совместно с Всеволодом Кузнецовым). Актер много работает, и по его словам, без работы практически не остается. Сегодня на его счету уже около 400 больших и маленьких работ. Среди фильмов Поляновского – преимущественно детективы, боевики, фантастика и триллеры. Принимал участие в дубляже фильма «Человек-Паук: вдали от дома» и аниме-мультфильме «Тетрадь дружбы Нацумэ».
Фильмография
- 7.6
В потерянных землях2025, 96 мин
- 8.4
Большая гонка. Ауди против Лянчи2024, 103 минБесплатно
- 6.1
Дом тысячи дверей2023, 95 минБесплатно
- 7.3
Врата ада2023, 106 минБесплатно
- 8.7
Круче некуда2023, 98 мин
- 9.0
Большое маленькое приключение2023, 83 минБесплатно
- 5.3
Проклятие Лилиан2023, 73 минБесплатно
- 7.7
Гномы. Новогодний беспредел2023, 96 минБесплатно
- 6.1
Иви2023, 79 минБесплатно
- 6.4
Катастрофа2023, 96 мин
- 6.9
Кровь в обмен на пыль2023, 100 мин
- 8.9
После. Навсегда2023, 87 мин
- 7.8
Ангел мести2023, 76 мин
- 8.3
Париж. Все включено2023, 104 мин
- 7.1
Крик. Ночь перед Рождеством2023, 82 мин
- 6.9
Скрытая угроза2023, 93 минБесплатно
- 7.0
Одержимые злом2023, 95 минБесплатно
- 6.9
Анатомия падения2023, 145 мин
- 8.0
Моя жена – киллер2023, 96 минБесплатно
- 7.4
Великая ирония2023, 92 мин