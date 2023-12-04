Ангел мести (фильм, 2023) смотреть онлайн

Напряженный триллер из Испании, в котором ограбление букмекерской конторы с захватом заложников — лишь начало событий, причудливым образом связавших судьбы героев. Серхио не может перестать спускать все деньги на азартные игры: жена уже готова уйти от него, забрав с собой детей. У сына полицейского Пабло тяжелая болезнь, требующая пересадку сердца. Знакомый Серхио сливает ему информацию о ходе футбольного матча, и он решает сделать последнюю ставку, которая должна решить все финансовые проблемы. Вместе с Серхио в букмекерской конторе оказываются его дети и жена, для которой это последняя капля. Очень скоро начинается ограбление, которое моментально становится гораздо более жестоким, чем планировали члены преступной банды. На место происшествия вызывают Пабло прямо из больницы, где лежит его сын. Он уверен — достаточно одного выстрела, чтобы решить ситуацию. Однако он и не подозревает, что, нажав на курок, запустит цепочку трагических событий. О них расскажет фильм «Ангел мести» 2023 года. Смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на Wink.

