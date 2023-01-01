Биография

Ирина Киреева — российская актриса кино и дубляжа, режиссер, продюсер. Родилась в Москве 12 сентября 1982 года. В 2003 году Ирина окончила мастерскую Морозова в ГИТИСе, после чего стала актрисой театра Российской армии в период с 2003 до 2009 года. В большинстве своем Киреева известна как актриса дубляжа. Среди ее самых заметных работ фильмы «Крепкий орешек», «Девичник в Вегасе», «Секс по дружбе» и многие другие. Первый фильм Ирины Киреевой, в котором она снялась как актриса, вышел на телеэкраны в 2009 году. Также оценить актерское мастерство Киреевой можно, посмотрев фильмы «Фарфоровая свадьба», «Пятница», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и другие. В 2018 году она зарекомендовала себя как режиссер и сценарист, создав короткометражную картину «Романс для валторны».