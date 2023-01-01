Ирина Киреева
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 12 сентября 1982 г. (42 года)
Биография
Ирина Киреева — российская актриса кино и дубляжа, режиссер, продюсер. Родилась в Москве 12 сентября 1982 года. В 2003 году Ирина окончила мастерскую Морозова в ГИТИСе, после чего стала актрисой театра Российской армии в период с 2003 до 2009 года. В большинстве своем Киреева известна как актриса дубляжа. Среди ее самых заметных работ фильмы «Крепкий орешек», «Девичник в Вегасе», «Секс по дружбе» и многие другие. Первый фильм Ирины Киреевой, в котором она снялась как актриса, вышел на телеэкраны в 2009 году. Также оценить актерское мастерство Киреевой можно, посмотрев фильмы «Фарфоровая свадьба», «Пятница», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и другие. В 2018 году она зарекомендовала себя как режиссер и сценарист, создав короткометражную картину «Романс для валторны».
Фильмография
Актриса
- 6.0
Виртуальная реальность2024, 81 мин
- 6.5
Анора2024, 133 м�ин
- 6.8
Партенопа2024, 121 мин
- 9.2
Пушистый вояж2024, 83 минБесплатно
- 6.6
Падение империи2024, 104 мин
- 7.6
Банды Парижа2023, 90 мин
- 9.1
Мальчик и птица2023, 123 мин
- 6.7
Иллюзия побега2023, 97 мин
- 7.0
Джестер2023, 87 мин
- 6.3
Предчувствие2023, 140 мин
- 7.2
Кровь за кровь2023, 101 минБесплатно
- 5.9
Книга решений2023, 98 мин
- 9.0
Большое маленькое приключение2023, 83 минБесплатно
- 8.0
По Фрейду2023, 101 мин
- 7.7
Пила. Джокер2023, 96 мин
- 6.4
Катастрофа2023, 96 мин
- 8.8
Мистер Блейк к вашим услугам2023, 105 минБесплатно
- 8.3
Париж. Все включено2023, 104 мин
- 6.3
Рай для дурака2023, 93 мин
- 9.4
Лесси — лохматый детектив2023, 87 минБесплатно