Отблески (сериал, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Игоря с детства мучили головные боли. Они не давали ему покоя, мешали заснуть по ночам, заставляли жить не так, как все его сверстники.

Однажды Игорь замечает… Оказалось, он обладает способностью видеть след, оставляемый человеком в мире. Эту способность необходимо реализовать. И студент-первокурсник переводится в академию МВД… Сейчас ему 27. После окончания Академии, безупречной практики и административной работы он переведён в центральный Следственный Комитет. Коллеги поглядывают на молодого следователя скептически, но они ещё не знают, какими потрясающими станут результаты его работы. Игорь начинает путешествовать по лабиринтам из отблесков и отголосков жизней людей, населяющих огромный город…



Игорь Дмитриевич Шевцов, выпускник Академии МВД, сотрудник Сле�дственного комитета, обладает уникальной способностью видеть «отблески» людей. Он и его коллеги расследуют дело о гибели девушки, чье тело найдено на берегу канала. Однако умерла она совсем в другом месте…



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