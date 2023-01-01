Биография

Вячеслав Манучаров – актер кино и театра, пародист, известный телеведущий, участник развлекательных телепроектов. Будущий актер родился в столице в 1981 г. Его родители имели собственный бизнес. Отец управлял Первой меховой фабрикой в Москве, а мать заведовала парикмахерской «Чародейка». Юноша учился в школе при химическом факультете МГУ. Учеба давалась ему непросто, несколько раз мальчика хотели исключить, но ему все-таки удалось окончить школу с химическим уклоном. Первую роль Вячеслав Манучаров исполнил во время учебы в школе, он сыграл одного из персонажей сериала «Простые истины». В 2003 г. он получил диплом Высшего театрального училища им. Щукина и начал сотрудничать с разными театрами. С 2008 г. активно работает на телевидении, участвует в шоу-программах и ведет развлекательные и информационные передачи на телеканалах «Муз-ТВ», «Ю», «Первый канал», «СТС», «НТВ». Параллельно актер снимается в кино. В 2009 г. он получил главные роли в лентах «Ласковый май» и «Отблески». В образе ведущих персонажей зрители увидели Вячеслава Манучарова в фильмах «Глухарь в кино», «Хроники измены», «Бегущая от любви». Яркие роли артист исполнил в картинах «Любовь-морковь – 3», «Зеленый фургон», «Больше, чем любовь».