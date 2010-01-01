Глухарь в кино
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Глухарь в кино

Глухарь в кино (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.12010, Глухарь в кино
Комедии, Детективы86 мин18+
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Сюжет

Два друга детства работают в одном отделении милиции. Сергей Глухарев — следователь, Денис Антошин — оперативник. Вечер, который они проводят с друзьями в ресторане, преподносит им ужасный сюрприз.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Детективы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Глухарь в кино»

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