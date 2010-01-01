Глухарь в кино (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Два друга детства работают в одном отделении милиции. Сергей Глухарев — следователь, Денис Антошин — оперативник. Вечер, который они проводят с друзьями в ресторане, преподносит им ужасный сюрприз.



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