Глухарь в кино (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.12010, Глухарь в кино
Комедии, Детективы86 мин18+
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Сюжет
Два друга детства работают в одном отделении милиции. Сергей Глухарев — следователь, Денис Антошин — оперативник. Вечер, который они проводят с друзьями в ресторане, преподносит им ужасный сюрприз.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Виноградов
- Актёр
Максим
Аверин
- ДРАктёр
Денис
Рожков
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Виктория
Тарасова
- БХАктёр
Борис
Химичев
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актриса
Равшана
Куркова
- ВФАктёр
Владимир
Фекленко
- МРАктриса
Мария
Рассказова
- Актёр
Вячеслав
Манучаров
- Сценарист
Илья
Куликов
- Продюсер
Ефим
Любинский
- Продюсер
Михаил
Россолько
- ГКПродюсер
Геннадий
Каганович
- ЕДХудожница
Елена
Демидова
- РКМонтажёр
Роман
Коваль
- ЛПМонтажёр
Леонид
Прокофьев
- СЮОператор
Сергей
Юдаев
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин