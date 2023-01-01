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Равшана Куркова
Равшана Куркова

Равшана Куркова

Карьера
Актриса
Дата рождения
22 августа 1980 г. (44 года)

Биография

Российская актриса Равшана Куркова является одной из самых популярных «звезд» современного отечественного кинематографа. Красивая девушка востребована не только как исполнительница ролей, но и как модель. Равшана Куркова родилась в Узбекистане в творческой семье. Окончив школу, она переехала в Москву, где стала студенткой педагогического университета. В качестве места работы девушка выбрала телевидение. В круг обязанностей Равшаны входил поиск подходящих актрис для ток-шоу. В процессе работы к ней пришло понимание, что она сама может справиться со многими ролями. Равшана стала появляться в эпизодических ролях в сериалах и телефильмах. Постепенно режиссеры начали доверять девушке все более серьезные роли. В 2009 году она присоединилась к касту молодежного сериала об элитной школе. Проект «Барвиха» стал для нее пропуском в мир большого кино. Список фильмов Равшаны Курковой стал быстро расти: «Глухарь в кино», «Остров ненужных людей», «Что творят мужчины!» Параллельно с актерской карьерой развивалась модельная: девушка стала «лицом» нескольких крупных брендов. Личная жизнь Равшаны Курковой привлекает внимание публики. Актриса известна под фамилией первого мужа, с которым развелась до того, как стала «звездой». Вторым мужем Курковой был актер Артем Ткаченко. Пара рассталась, но поддерживает хорошие отношения.

Фильмография

Актриса