Равшана Куркова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 22 августа 1980 г. (44 года)
Биография
Российская актриса Равшана Куркова является одной из самых популярных «звезд» современного отечественного кинематографа. Красивая девушка востребована не только как исполнительница ролей, но и как модель. Равшана Куркова родилась в Узбекистане в творческой семье. Окончив школу, она переехала в Москву, где стала студенткой педагогического университета. В качестве места работы девушка выбрала телевидение. В круг обязанностей Равшаны входил поиск подходящих актрис для ток-шоу. В процессе работы к ней пришло понимание, что она сама может справиться со многими ролями. Равшана стала появляться в эпизодических ролях в сериалах и телефильмах. Постепенно режиссеры начали доверять девушке все более серьезные роли. В 2009 году она присоединилась к касту молодежного сериала об элитной школе. Проект «Барвиха» стал для нее пропуском в мир большого кино. Список фильмов Равшаны Курковой стал быстро расти: «Глухарь в кино», «Остров ненужных людей», «Что творят мужчины!» Параллельно с актерской карьерой развивалась модельная: девушка стала «лицом» нескольких крупных брендов. Личная жизнь Равшаны Курковой привлекает внимание публики. Актриса известна под фамилией первого мужа, с которым развелась до того, как стала «звездой». Вторым мужем Курковой был актер Артем Ткаченко. Пара рассталась, но поддерживает хорошие отношения.
Фильмография
Актриса
- 9.0
Не одна дома2023, 75 мин
- 8.9
Календарь ма(й)я2022, 85 минБесплатно
- 8.7
Пищеблок2021
- 6.6
Хандра2019, 101 мин
- 9.5
Иван Царевич и Серый Волк 42019, 84 мин
- 9.0
Без границ2015, 92 мин
- 8.2
Что творят мужчины!2013, 83 минБесплатно
- 8.8
Майский дождь2012, 88 минБесплатно
- 9.2
Глухарь в кино2010, 86 мин
- 7.6
Родные и близкие2007, 98 минБесплатно