Биография

Российская актриса Равшана Куркова является одной из самых популярных «звезд» современного отечественного кинематографа. Красивая девушка востребована не только как исполнительница ролей, но и как модель. Равшана Куркова родилась в Узбекистане в творческой семье. Окончив школу, она переехала в Москву, где стала студенткой педагогического университета. В качестве места работы девушка выбрала телевидение. В круг обязанностей Равшаны входил поиск подходящих актрис для ток-шоу. В процессе работы к ней пришло понимание, что она сама может справиться со многими ролями. Равшана стала появляться в эпизодических ролях в сериалах и телефильмах. Постепенно режиссеры начали доверять девушке все более серьезные роли. В 2009 году она присоединилась к касту молодежного сериала об элитной школе. Проект «Барвиха» стал для нее пропуском в мир большого кино. Список фильмов Равшаны Курковой стал быстро расти: «Глухарь в кино», «Остров ненужных людей», «Что творят мужчины!» Параллельно с актерской карьерой развивалась модельная: девушка стала «лицом» нескольких крупных брендов. Личная жизнь Равшаны Курковой привлекает внимание публики. Актриса известна под фамилией первого мужа, с которым развелась до того, как стала «звездой». Вторым мужем Курковой был актер Артем Ткаченко. Пара рассталась, но поддерживает хорошие отношения.