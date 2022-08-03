В Москве происходит серия загадочных смертей. Все склонны видеть в них просто несчастные случаи, и никому не приходит в голову связать их между собой. Ведь в мире, где каждый смотрел не один фильм ужасов, очень трудно поверить в реальность легенды о призраках.

