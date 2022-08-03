Мертвые дочери (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
5.62007, Мертвые дочери
Ужасы, Драма123 мин18+
О фильме
В Москве происходит серия загадочных смертей. Все склонны видеть в них просто несчастные случаи, и никому не приходит в голову связать их между собой. Ведь в мире, где каждый смотрел не один фильм ужасов, очень трудно поверить в реальность легенды о призраках.
Рейтинг
3.7 КиноПоиск
3.9 IMDb
- Режиссёр
Павел
Руминов
- ЕЩАктриса
Екатерина
Щеглова
- МДАктёр
Михаил
Дементьев
- Актёр
Никита
Емшанов
- Актриса
Даша
Чаруша
- Актёр
Артем
Семакин
- Актриса
Равшана
Куркова
- МЕАктёр
Михаил
Ефимов
- Актёр
Иван
Волков
- Актриса
Елена
Морозова
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- Сценарист
Павел
Руминов
- ЭБПродюсер
Эдуард
Бояков
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ВКПродюсер
Виолетта
Кречетова
- Продюсер
Павел
Руминов
- Художник
Павел
Руминов
- АКХудожник
Артем
Кузьмин
- Монтажёр
Павел
Руминов
- Оператор
Федор
Лясс
- ВЕОператор
Виталий
Ершов
- ТГКомпозитор
Трей
Ганн
- АИКомпозитор
Александр
Иванов
- Композитор
Павел
Руминов