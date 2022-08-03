Мертвые дочери
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Мертвые дочери

Мертвые дочери (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

5.62007, Мертвые дочери
Ужасы, Драма123 мин18+

О фильме

В Москве происходит серия загадочных смертей. Все склонны видеть в них просто несчастные случаи, и никому не приходит в голову связать их между собой. Ведь в мире, где каждый смотрел не один фильм ужасов, очень трудно поверить в реальность легенды о призраках.

Страна
Россия
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

3.7 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мертвые дочери»