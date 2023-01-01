Биография

Иван Волков известен в качестве композитора, а также актера – продолжателя артистической династии. Дебютировал в 1997 году, после чего получил немалую популярность. Большинство картин получили высокие оценки специалистов, поэтому популярность с каждым годом возрастает. Родился актер Иван Волков 14 августа 1974 года в семье Ольги и Николая Волковых, что предопределило дальнейшую судьбу. Уже в 1997 году закончил ГИТИС по специальности «Актерское мастерство», затем четыре года проработал в театре Вячеслава Полунина, а с 2001 – в «Современнике». Параллельно пишет музыку к различным постановкам. Личная жизнь Ивана Волкова складывается нестабильно, хотя особые подробности за пределы семьи не выносятся. Трижды женат, причем каждый раз в семье рождаются дети: • Чулпан Хаматова стала первой женой и матерью первых двух дочерей Аси и Арины; • второй брак с Олесей Яковлевой также потерпел крах, но остался сын Георгий; • третий брак с Людмилой Харитоновой оказался наиболее прочным и подарил дочь Александру. Иван Волков играет в фильмах разной жанровой направленности, включая детективы, мелодрамы и криминал. Наибольшее внимание уделяет сериалам, причем в одних случаях выступает в качестве актера, а в других – в качестве композитора. Театральное творчество Волкова особенно полюбилось зрителям, особенно роли Ирода в «Савва. Ignis sanat» и Сирано в «Сирано де Бержерак».