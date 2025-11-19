Петрополис (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Ученый-антрополог начинает работать в отделе ООН, специализирующемся на контактах с внеземной цивилизацией. Фантастическая драма «Петрополис» — фильм с Петром Шагиным театрального режиссера Валерия Фокина о неотвратимости конца света.



Владимир Огнев вырос в Соединенных Штатах и начал блестящую карьеру в антропологии. Среди его интересов — религия, а также вера людей в инопланетные контакты. Смелые исследования Огнева привлекают внимание японца Озири, который приглашает ученого присоединиться к сверхсекретному штабу ООН, изучающему реакции людей на существование пришельцев из космоса. Поначалу Огнева убеждают, что все происходящее — лишь эксперимент, однако вскоре он убеждается, что небольшая группа людей действительно регулярно общается с инопланетянами. Огнев готов на все, чтобы оказаться в их рядах, но его ждет страшное открытие.



Что он обнаружит в своих попытках познать устройство мира, расскажет фильм «Петрополис» (2022). Научно-фантастическую драму вы сможете найти на Wink.

