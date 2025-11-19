Петрополис (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Петрополис
Петрополис
6.22021, Петрополис
Фантастика, Драма117 мин18+

Петрополис (фильм, 2021)

О фильме

Ученый-антрополог начинает работать в отделе ООН, специализирующемся на контактах с внеземной цивилизацией. Фантастическая драма «Петрополис» — фильм с Петром Шагиным театрального режиссера Валерия Фокина о неотвратимости конца света.

Владимир Огнев вырос в Соединенных Штатах и начал блестящую карьеру в антропологии. Среди его интересов — религия, а также вера людей в инопланетные контакты. Смелые исследования Огнева привлекают внимание японца Озири, который приглашает ученого присоединиться к сверхсекретному штабу ООН, изучающему реакции людей на существование пришельцев из космоса. Поначалу Огнева убеждают, что все происходящее — лишь эксперимент, однако вскоре он убеждается, что небольшая группа людей действительно регулярно общается с инопланетянами. Огнев готов на все, чтобы оказаться в их рядах, но его ждет страшное открытие.

Что он обнаружит в своих попытках познать устройство мира, расскажет фильм «Петрополис» (2022). Научно-фантастическую драму вы сможете найти на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

