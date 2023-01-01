Биография

Французский киноактер Пьер Бурель родом из небольшого городка Мон-Сент-Эньян в Нормандии, на севере Франции. Родился 8 апреля 1983 года. Первое образование получил в Руанской консерватории на актерском отделении, второе – в Саратовском театральном училище, а затем дополнил в Высшей театральной школе в Бордо. Такое фундаментальное образование актера только шлифует природный талант француза. Связь с российским кино давняя и устойчивая, еще со студенческой скамьи. Российские зрители хорошо знают его как одного из главных персонажей в сериале «Кухня», сериале «Корабль». Он сыграл одну из главных ролей в «Истребители. Последний бой». Яркие роли Пьера Буреля в фильмах российского производства, и даже российско-украинского, запоминаются своим шармом и глубокой работой по раскрытию образа. Актеру присущи не только роли комедийные, скорее, он больше актер драмы. Сериал «Пушкин» и сериал «Выйти замуж за Пушкина» – комедийные ленты. В то же время фильмы Пьера Буреля «Тайна Вейдомской площади» (Франция) и «Кровавая барыня» (Россия) с большим драматическим звучанием, а сериал «Спящие» – психологический триллер. Актер играет в театрах Франции, снимается во французских и российских кинопроектах. И карьера актера находится в стадии наивысшего подъема. Одна из последних работ – боевик «Тайфун» 2019 года, Россия. Всего снялся в 25 фильмах различного жанра и продолжает работать.