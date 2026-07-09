Конец XIX века. Из-за конфликта с отцом, молодой князь Лев Голицын, впервые оказывается в Петербурге. Он ничего не знает о России. Но России суждено узнать о нем. Голицыну предстоит найти настоящую любовь, обрести верных друзей и непримиримых врагов, отыскать свое предназначение и пройти путь от безвестного юноши до гордости нации. Князь Голицын стал помехой иностранным виноторговцам, не желающим терять монополию на российском рынке и коррумпированным чиновникам. Однако Лев Голицын не из тех, кто отступает от задуманного, даже если придется заплатить за это очень высокую цену.

