Биография

Михаил Россолько — продюсер кино и телевидения. Родился 25 апреля 1977 года. Образование получал в Московском инженерно-физическом институте. Позже пришел на телевидение, где руководил сериальной дирекцией НТВ, а также работал на каналах ТНТ, «Первом». Руководил креативным отделом в продюсерском центре Сергея Жигунова. Сегодня Михаил Россолько — генеральный и креативный директор продюсерского центра «Леан-М». Он принимал участие в создании таких фильмов и сериалов, как «Воронины», «Глухарь в кино», «Акушерка», «Журавль в небе», «Шифр», «Чужая стая», «Классная Катя».