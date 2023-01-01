Шифр
Wink
Сериалы
Шифр
9.42018, Шифр 4 сезона
Детективы16+
Четыре подруги с уникальными аналитическими талантами расследуют особо сложные дела. Продолжение популярного ретродетектива

Сериал Шифр смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Внешность обманчива: четыре московских леди возвращаются к секретной работе ради спасения одной из подруг. Екатерина Вилкова в сериале о тайнах Москвы 1950-х.

Ирина, Софья, Анна и Катерина дружат со времен войны. Эти милые женщины ведут обычную жизнь, но познакомились они, работая шифровальщицами в специальном отделе ГРУ. Все меняется, когда одну из них обвиняют в преступлении — убийстве полковника. Подруги объединяются, чтобы разгадать тайну его смерти и спасти невиновную Анну от наказания. Благодаря своим невероятным талантам женщины способны узнать правду.

Куда приведет подруг тайное расследование и кто окажется убийцей? Смотреть сериал «Шифр» онлайн в хорошем качестве можно на платформе Wink.

Все сезоны сериала Шифр смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шифр»

Всё