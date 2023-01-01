Шифр (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

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Бывшие шифровальщицы отправляются на Кавказ отпраздновать свадьбу, но отдых оказывается испорчен очередным убийством. О новых захватывающих расследованийх расскажет сериал «Шифр» — 3 сезон онлайн и в хорошем качестве смотрите на Wink.



Анна, приняв предложение руки и сердца Проскурина, приглашает Ирину и Катерину в Минеральные Воды на свадьбу. Но смерть Михеева, старого знакомого Анны, с которым они работали в ГРУ, ставит крест на их миролюбивых планах. Возможно, убийство как-то связано с немецким кодом, который Михеев просил помочь расшифровать.



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