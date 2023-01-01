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Шифр
3-й сезон

Шифр (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

9.42021, Шифр. Сезон 3 16 серий
Детективы16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Бывшие шифровальщицы отправляются на Кавказ отпраздновать свадьбу, но отдых оказывается испорчен очередным убийством. О новых захватывающих расследованийх расскажет сериал «Шифр» — 3 сезон онлайн и в хорошем качестве смотрите на Wink.

Анна, приняв предложение руки и сердца Проскурина, приглашает Ирину и Катерину в Минеральные Воды на свадьбу. Но смерть Михеева, старого знакомого Анны, с которым они работали в ГРУ, ставит крест на их миролюбивых планах. Возможно, убийство как-то связано с немецким кодом, который Михеев просил помочь расшифровать.

Смогут ли девушки и в этот раз распутать клубок тайн и обманов? Смотреть сериал «Шифр», 3 сезон, онлайн в любое время можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шифр»

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