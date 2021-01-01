Шифр. Сезон 3. Серия 9
Wink
Сериалы
Шифр
3-й сезон
9-я серия
9.42021, Шифр. Сезон 3. Серия 9
Детектив16+

Шифр (сериал, 2021) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Бывшие шифровальщицы отправляются на Кавказ отпраздновать свадьбу, но отдых оказывается испорчен очередным убийством. Следите за их новыми делами в 3 сезоне «Шифра» – онлайн и в хорошем качестве на Wink. Анна, приняв предложение руки и сердца Проскурина, приглашает Ирину и Катерину в Минеральные Воды на свадьбу. Но смерть Михеева, старого знакомого Анны, с которым они работали в ГРУ, ставит крест на их миролюбивых планах. Возможно, убийство как-то связано с немецким кодом, который Михеев просил помочь расшифровать. Посмотреть, как героини будут распутывать новый клубок тайн, можно в сериале «Шифр» онлайн в сервисе Wink.

Сериал Шифр 3 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шифр»