Шифр (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Бывшие шифровальщицы с незаурядными аналитическими способностями берутся за дела, с которыми не может справиться никто, кроме них. 1 сезон сериала Веры Сторожевой расскажет, почему главные героини решили снова объединить свои силы и умения в мирное время. «Шифр» (сериал) 1 сезон — смотрите онлайн на Wink.



Анна, бывшая шифровальщица ГРУ, работает официанткой в ресторане — после войны ее уникальные навыки оказались не нужны. Однажды в заведении находят труп полковника Елисеева, знакомого Анны. Именно она и попадает под подозрение. Пытаясь восстановить свое честное имя, Анна п�росит о помощи своих подруг по службе — Катерину, Софью и Ирину. Все они, хоть и вернулись к гражданской жизни и «женским» профессиям, готовы вновь применить свои уникальные навыки в расследовании.



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