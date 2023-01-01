Биография

Владимир Утин — продюсер кино и телевидения. Родился в Москве 19 сентября 1972 года. Окончил факультет мировой экономики Государственного университета управления. Работать в телевизионной сфере начал еще 1990-е годы. Основал собственную компанию по производству рекламных роликов «Амбер филмз», а также фирму «Мир реалити». Занимал должность директора по производству на киностудии имени Горького. Участвовал в производстве телевизионных шоу «Топ-модель по-русски», «МастерШеф», «Званый ужин». Сегодня Владимир Утин — генеральный директор продюсерского центра «Леан-М». На его счету разработка и производство таких сериалов, как «Воронины», «Чужая стая», «Золотой папа», «Криминальный доктор», «Шифр», «Классная Катя».